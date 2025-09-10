Homem detido por suspeita de assassinar Charlie Kirk é solto
Suspeito foi liberado horas depois de ter prisão anunciada pelo FBI
Publicado: 10/09/2025 às 21:48
Ativista de direita Charlie Kirk (Reprodução/Laura Segall/AFP )
Uma pessoa que havia sido detida durante a investigação do assassinato do ativista de direita e influenciador americano Charlie Kirk nesta quarta-feira (10) foi posta em liberdade, informou o diretor do FBI horas depois de anunciar sua prisão.
"O indivíduo detido foi liberado após um interrogatório por parte das forças da lei. Nossa investigação continua e seguiremos divulgando informações em prol da transparência", publicou o diretor Kash Patel na rede X.