Homem detido por suspeita de assassinar Charlie Kirk é solto

Suspeito foi liberado horas depois de ter prisão anunciada pelo FBI

AFP

Publicado: 10/09/2025 às 21:48

Ativista de direita Charlie Kirk /Reprodução/Laura Segall/AFP

Uma pessoa que havia sido detida durante a investigação do assassinato do ativista de direita e influenciador americano Charlie Kirk nesta quarta-feira (10) foi posta em liberdade, informou o diretor do FBI horas depois de anunciar sua prisão.

"O indivíduo detido foi liberado após um interrogatório por parte das forças da lei. Nossa investigação continua e seguiremos divulgando informações em prol da transparência", publicou o diretor Kash Patel na rede X.

