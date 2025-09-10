° / °
Mundo
ESTADOS UNIDOS

Suspeito de assassinar ativista de direita Charlie Kirk é detido, diz FBI

O ataque fatal em uma universidade dos Estados Unidos

AFP

Publicado: 10/09/2025 às 21:14

Charlie Kirk /Justin Sullivan/Getty Images/AFP

Charlie Kirk (Justin Sullivan/Getty Images/AFP)

As autoridades prenderam um suspeito de assassinar o ativista de direita Charlie Kirk após o ataque fatal em uma universidade dos Estados Unidos, informou nesta quarta-feira (10) o chefe do FBI, Kash Patel.

"O suspeito deste ataque a tiro horrível hoje, que tirou a vida de Charlie Kirk, está agora detido", escreveu Patel na rede X, onde prometeu "atualizações assim que estiverem disponíveis".

Charlie Kirk , EUA
