Mulher de ex-primeiro-ministro do Nepal morre queimada durante manifestações

Manifestações no Nepal (Anup OJHA / AFP)

Rajyalaxmi Chitrakar, mulher do ex-primeiro-ministro do Nepal, Jhalanath Khanal, morreu queimada após manifestantes atearem fogo em sua casa em Katmandu, nesta terça-feira (9).

Chitrakar ficou presa dentro do imóvel, que foi mais um alvo das manifestações que acontecem no país desde segunda-feira (8). Ontem, centenas de manifestantes incendiaram o parlamento local.

Pelo menos 19 pessoas morreram, e segundo a Anistia Internacional, a polícia usou munições reais contra os manifestantes.

As manifestações aconteceram após a decisão do governo de bloquear as redes sociais para denunciar corrupção. Apesar do toque de recolher imposto pelas autoridades, grupos de manifestantes saíram as ruas para atacar edifícios públicos e residências de líderes políticos, como a casa do primeiro-ministro Sharma Oli, de 73 anos, que também foi incendiada.

O chefe de governo anunciou sua renúncia ao meio-dia "com o objetivo de dar novos passos em direção a uma solução política", declarou em uma carta dirigida ao presidente Ramchandra Paudel.

Alguns conseguiram se apoderar das armas de fogo dos policiais encarregados de proteger o complexo governamental de Singha Durbar, como constatou um jornalista da AFP.

FUTURO

"O governo caiu, os jovens venceram e assumiram o controle do país", celebrou um manifestante, Sudan Gurung. "O futuro é nosso", sentenciou.

Vários dos participantes, em sua maioria homens jovens, agitavam a bandeira nacional enquanto tentavam escapar dos canhões de água usados pelas forças de segurança.

