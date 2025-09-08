Venezuela rebate acusações dos EUA sobre narcotráfico: "Grande farsa"

A vice-presidente e ministra do Petróleo, Delcy Rodríguez, afirma que a Venezuela "não é um país relevante em matéria de narcotráfico"

Vice-presidente da Venezuela, Delcy Rodriguez (Foto: Venezuelan Presidency / AFP)

A Venezuela classificou, nesta segunda-feira (8), de "grande farsa" as acusações de narcotráfico feitas pelos Estados Unidos contra o presidente venezuelano, Nicolás Maduro, e assegurou que são "mais uma operação para criminalizar" o governo.

A vice-presidente e ministra do Petróleo, Delcy Rodríguez, insistiu em assinalar que a Venezuela "não é um país relevante em matéria de narcotráfico", citando um relatório das Nações Unidas.

"Vocês se dão conta de que é uma grande farsa? É uma farsa. Toda uma falsidade que só busca agredir a Venezuela", disse a vice-presidente em declarações à imprensa ao reprovar o envio de navios de guerra dos Estados Unidos para o sul do Caribe, perto do território venezuelano, como parte de uma operação de combate às drogas.

Washington acusa Maduro de chefiar supostos cartéis do narcotráfico e aumentou para 50 milhões de dólares (pouco mais de R$ 270 milhões na cotação atual) a recompensa por sua captura.

O presidente americano Donald Trump também indicou que os aviões venezuelanos que representem perigo para as forças no Caribe podem ser "derrubados".

Na semana passada, a frota americana afundou um barco com 11 supostos narcotraficantes que, segundo disse, havia saído da Venezuela.

O governo Maduro considera que as ações de Washington são uma "ameaça" e ordenou o envio de 25 mil militares para as fronteiras da Venezuela. Também anunciou jornadas de alistamento para ampliar sua reserva militar.

Os Estados Unidos buscam "garantir um território geográfico que seja favorável às rotas do narcotráfico e assegurar as imensas reservas energéticas de nosso país", sustentou Rodríguez, que acusa o país norte-americano de produzir droga.