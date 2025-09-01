Maduro diz que oito navios dos EUA apontam 1,2 mil mísseis para a Venezuela

Presidente da Venezuela, Nicolás Maduro (JUAN BARRETO / AFP)

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, afirmou nesta segunda-feira (1º/9) que oito embarcações militares dos Estados Unidos, acompanhadas de um submarino, já navegam no Caribe com 1,2 mil mísseis apontados para o território venezuelano. Em entrevista coletiva em Caracas, ele declarou que, caso haja agressão, o país entrará em uma “luta armada” para defender sua soberania.

Maduro classificou a movimentação como “a maior ameaça à América Latina no último século” e acusou os EUA de promoverem uma incursão “criminosa e imoral”.

“Oito navios de guerra, 1,2 mil mísseis e um submarino nuclear estão mirando a Venezuela. […] Se a Venezuela for agredida, passaria imediatamente ao período de luta armada em defesa do território nacional e da história e do povo da Venezuela”, disse.



