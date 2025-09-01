Maduro diz que oito navios dos EUA apontam 1,2 mil mísseis para a Venezuela
Nicolás Maduro declara que país resistirá à agressão militar e promete "luta armada"
Publicado: 01/09/2025 às 16:48
Presidente da Venezuela, Nicolás Maduro (JUAN BARRETO / AFP)
O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, afirmou nesta segunda-feira (1º/9) que oito embarcações militares dos Estados Unidos, acompanhadas de um submarino, já navegam no Caribe com 1,2 mil mísseis apontados para o território venezuelano. Em entrevista coletiva em Caracas, ele declarou que, caso haja agressão, o país entrará em uma “luta armada” para defender sua soberania.
Maduro classificou a movimentação como “a maior ameaça à América Latina no último século” e acusou os EUA de promoverem uma incursão “criminosa e imoral”.
“Oito navios de guerra, 1,2 mil mísseis e um submarino nuclear estão mirando a Venezuela. […] Se a Venezuela for agredida, passaria imediatamente ao período de luta armada em defesa do território nacional e da história e do povo da Venezuela”, disse.
- 'Não há como entrarem na Venezuela', afirma Maduro frente a 'ameaças' dos EUA
- Venezuela diz que EUA ameaçam paz com navios e pede apoio à ONU
- Venezuela anuncia patrulhamento com navios e drones ante mobilização militar dos EUA
- Lula reage a Trump e defende mundo livre de imposições: 'Nenhum país combate crime sozinho'
Confira as informações completas no Metrópoles.