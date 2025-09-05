"Se nos colocarem em uma situação perigosa, serão derrubados", diz Trump sobre aviões venezuelanos

Declaração ocorre depois que as caças enviadas por Caracas sobrevoaram um navio americano no Caribe

Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump (MANDEL NGAN / AFP)

Os aviões venezuelanos que representam um perigo para as forças no Caribe correm o risco de serem “derrubados”, declarou nesta sexta-feira (5) o presidente Donald Trump, depois que as caças enviadas por Caracas sobrevoaram um navio americano na região.

Os Estados Unidos tentaram enviar 10 caças F-35 para Porto Rico nesse contexto de tensão com a Venezuela.

A mobilização das caçadas, comunicada nesta sexta-feira à AFP por fontes próximas ao assunto, ocorreu apenas horas depois desse sobrevoo, um "movimento altamente provocador", segundo o Pentágono.

“Se nos colocarem em uma situação perigosa, serão derrubados”, declarou Trump pouco depois de rebatizar, por meio de um decreto, a pasta da Defesa como Departamento da Guerra.

“Se voarem em uma posição perigosa, vocês podem tomar as decisões que considerarem adequadas”, acrescentou Trump dirigindo-se ao seu agora renomeado secretário da Guerra, Pete Hegseth.

Washington acusa o presidente venezuelano, Nicolás Maduro, de liderar uma rede de narcotráfico e elevou recentemente para 50 milhões de dólares (R$ 272 milhões) uma recompensa por sua captura.

Quando lhe perguntaram no Salão Oval se desejava uma mudança de regime em Caracas, Trump desviou da questão: “Não queremos drogas que matem o nosso povo”.

As forças americanas destacadas diante das costas venezuelanas lançaram um míssil na terça-feira contra um embarque que completava o transporte de drogas.

No ataque, sem precedentes na região, morreram 11 “narcoterroristas”, nas palavras de Trump.

Esse ataque foi uma execução “sem fórmula de julgamento”, criticou o ministro do Interior venezuelano, Diosdado Cabello.

“Direi a vocês que o tráfego de lanches nessa zona contribui significativamente” desde o ataque, vangloriou-se Trump diante da imprensa.



Visita de Rubio

Durante décadas, os Estados Unidos recorreram a operações policiais de rotina em vez de usar força letal para apreender drogas no Caribe.

O aumento da tensão coincidiu com uma viagem do secretário de Estado americano, Marco Rubio, ao México e ao Equador, onde firmou novas alianças para fortalecer a luta contra o crime organizado e a migração ilegal e alertou que seu governo não dará um passo atrás.

Os governos aliados de Washington na região “nos ajudam a encontrar essas pessoas e a fazer-las sofrer, se necessário”, disse Rubio em uma coletiva de imprensa conjunta com a chanceler equatoriana, Gabriela Sommerfeld, na quinta-feira em Quito.

No México, Rubio havia afirmado que a única coisa que vai impedir os cartéis do narcotráfico é a eliminação física, porque eles já assumiram que perder mercadorias faz parte do negócio e isso não impede que continuem traficando.

Rubio enfatizou que o presidente americano designou como “narcoterrorista” a quadrilha venezuelana do Trem de Aragua, assim como o Cartel de los Soles, que os EUA vincularam a Maduro.

O presidente venezuelano, por sua vez, mobilizou o exército, que conta com cerca de 340 mil efetivos, além de reservistas, que ele diz superarem os oito milhões, denunciando o que chama de "a maior ameaça de que nosso continente viu nos últimos 100 anos".

Ao qualificar-se como quadrilhas do narcotráfico como ameaças terroristas, os Estados Unidos recorrem a todo o seu arsenal legislativo, planejado após os ataques de 11 de setembro de 2001, que amplia enormemente sua capacidade de vigiar possíveis alvos e lançar ataques letais em todo o mundo.

“Durante anos usamos nossas forças armadas para empreender ações contra terroristas no Oriente Médio e na África, enquanto deixávamos incólumes os terroristas em nosso próprio hemisfério, que são responsáveis por muitas mais mortes de americanos”, disse à imprensa Stephen Miller, alto conselheiro de Trump.

Embora os relatórios anuais da ONU não se qualifiquem para a Venezuela como país produtor, sua condição de plataforma de distribuição do narcotráfico é ressaltada por especialistas.

Venezuela e Estados Unidos mantêm uma rivalidade que remonta à chegada de Hugo Chávez à Presidência venezuelana, em 1999. Foi o presidente esquerdista que expulsou uma agência antidrogas do país, em 2005.

Seu sucessor, Maduro, rompeu relações em 2019 depois que Washington não reconheceu sua reeleição no ano anterior. Os Estados Unidos tampouco consideraram válidos os últimos presidenciais que o reelegeram em 2024, nas quais a oposição denunciou fraude.

Os Estados Unidos acusaram formalmente Maduro de “narcoterrorismo” em 2020 e, este ano, o acusaram de liderar o Cartel de los Soles, que afirma manter relações com o cartel de Sinaloa, um dos mais poderosos do México.