Inundações no Paquistão deixam 884 mortos e mais de 1.100 feridos

Até ao momento, mais de 3,3 milhões de pessoas em 33 mil aldeias da província foram afetadas

Um morador afetado pela enchente observa o rio Sutlej transbordando (FAROOQ NAEEM / AFP)

As autoridades do Paquistão disseram hoje que cerca de 884 pessoas já morreram e mais de 1.100 ficaram feridas nas inundações causadas pelas chuvas que assolam o país desde o final de junho.

Segundo os dados mais recentes da Autoridade de Gestão de Desastres (NDMA) paquistanesa, a província de Khyber Pakhtunkhwa, no noroeste, registrou o maior número de vítimas, com 489 vítimas mortais.

Mas, nos últimos dias, o foco do desastre ficou concentrado em Punjab, na fronteira com a Índia, onde já foram notificadas 223 mortes. Aproximadamente 300 mil pessoas precisaram ser retiradas nas últimas 48 horas de áreas atingidas pelas cheias em Punjab, após os recentes últimos alertas de enchentes na Índia.

As inundações atingiram dezenas de cidades no distrito de Muzaffargarh, depois de inundarem Narowal e Sialkot, ambas junto à fronteira com o território indiano. Esta retirada eleva o número total de deslocados para 1,3 milhões desde o mês passado.

O Departamento de Meteorologia do Paquistão mantém o nível de alerta de cheias para os rios Chenab, Ravi e Sutlej, que atravessam o Punjab, zona agrícola e industrial densamente povoada, enquanto outras partes do leste permanecem também com um nível de alerta muito alto ou extremamente alto.

Até ao momento, mais de 3,3 milhões de pessoas em 33 mil aldeias da província foram afetadas. Os danos ainda estão sendo avaliados e todos aqueles que perderam casas e plantações serão indenizados pelo governo do Punjab, província com mais de 30 milhões de habitantes.

Em plena situação emergência, o Governo paquistanês acusou a Índia de agravar a crise ao liberar água de várias barragens, que provocou um aumento repentino do caudal de rios compartilhados, o que resultou em inundações nas áreas urbanas e agrícolas paquistanesas.