Carlo Acutis, o 'influencer de Deus', será canonizado neste domingo (7)

Carlo Acutis foi responsável pela criação e organização de "exposição on-line" que compila milagres eucarísticos ao redor do mundo (foto: Arquivo)

Carlo Acutis, um adolescente italiano que dedicou grande parte de sua curta vida à divulgação da fé católica nas redes sociais, será canonizado em 7 de setembro em Roma, anunciou o Vaticano nesta sexta-feira (13).

A canonização de Acutis, que morreu de leucemia em 2006, aos 15 anos, estava prevista para 27 de abril, mas teve que ser adiada devido à morte do papa Francisco.

Acutis tinha grande talento em computação e criou uma exposição digital sobre os milagres eucarísticos, o que lhe rendeu o apelido de "influencer de Deus" ou "ciberapóstolo".

Apesar de sua família ser pouco praticante, ele demonstrou grande fervor religioso desde muito jovem.

Foi beatificado em 2020 e o Vaticano lhe atribui dois milagres que o qualificam para a canonização: a cura de um menino brasileiro com uma rara malformação do pâncreas e a de um estudante costarriquenho gravemente ferido em um acidente. Em ambos os casos, suas famílias invocaram a intercessão do adolescente.

Junto com Acutis, o estudante leigo Pier Giorgio Frassati (1901-1925), conhecido por seu compromisso social e paixão pelo alpinismo, também será canonizado.