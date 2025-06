Papa Leão 14 marca data de canonização de Carlo Acutis

A canonização ocorrerá em 7 de setembro (Reprodução/Redes sociais )

A canonização de Carlo Acutis, popularmente conhecido como o primeiro santo da geração millennial (do milênio), será realizada no dia 7 de setembro. O anúncio foi feito nesta sexta-feira (13) pelo papa Leão 14, durante reunião do Consistório Ordinário Público, no Vaticano.

Inicialmente, a canonização de Carlo Acutis havia sido marcada para o dia 27 de abril, na Praça de São Pedro, como parte das celebrações jubilares dedicadas aos adolescentes. Com a morte do papa Francisco, em 21 de abril, logo após o domingo de Páscoa, a data foi alterada.

Carlo Acutis nasceu em 3 de maio de 1991 em Londres, na Inglaterra, e morreu aos 15 anos, em 12 de outubro de 2006 em Monza, na Itália, após ser acometido por uma leucemia classificada como fulminante. Os primeiros sinais da doença apareceram pouco antes, em setembro.

“Desde cedo, Carlo demonstrou grande habilidade para a informática, dom que utilizou no serviço aos outros e na divulgação de conteúdos de formação cristã, como a exposição sobre os milagres eucarísticos”, informou o Vaticano, citando Acutis como modelo de santidade na era digital.

O jovem foi beatificado no dia 10 de outubro de 2020 pelo papa Francisco. À época, o santo padre o descreveu como alguém que “não se acomodou numa imobilidade confortável, mas colheu as necessidades do seu tempo, porque viu o rosto de Cristo nos mais frágeis”.

“Seu testemunho mostra aos jovens de hoje que a verdadeira felicidade se encontra pondo Deus em primeiro lugar e servindo-O nos irmãos, especialmente nos últimos”, disse o pontífice, ao reconhecer um dos milagres de Carlo Acutis, cujos restos mortais repousam na cidade italiana de Assis.

Milagres



Foi na Igreja Nossa Senhora Aparecida, em Campo Grande, que ocorreu o primeiro milagre reconhecido oficialmente pelo Vaticano por intercessão de Carlo Acutis, no ano de 2013. O protagonista do que a Santa Sé se refere como cura milagrosa é o brasileiro Matheus Lins Vianna, à época com 3 anos.

Diagnosticado com grave condição no pâncreas, o menino não conseguia se alimentar e apresentava vômitos constantes. “Após intensas orações da família e um toque espontâneo em uma relíquia de Carlo Acutis durante uma celebração, o menino foi curado de forma inexplicável, como atestado por exames médicos posteriores”.

O milagre, aprovado pelo Vaticano em 2020, levou à beatificação de Carlo. Já o reconhecimento do segundo milagre atribuído à intercessão do jovem possibilitou sua canonização: a cura da costa-riquenha Valeria Valverde, 21 anos, que se feriu gravemente após um acidente de bicicleta em Florença, na Itália, em 2022.

Seis dias após o acidente, a mãe de Valéria fez uma peregrinação à cidade de Assis para rezar pela cura da filha no túmulo do beato Carlo Acutis, deixando um bilhete escrito. Nesse mesmo dia, Valéria começou a respirar sozinha e, no dia seguinte, recuperou o uso dos membros superiores e recuperou parcialmente a fala.

Ao contrário das previsões médicas, Valéria passou uma semana fazendo sessões de fisioterapia e, no dia 2 de setembro de 2022, dois meses após o acidente, ela mesma fez uma peregrinação ao túmulo de Carlo Acutis, acompanhada da mãe, para celebrar sua cura.