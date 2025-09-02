° / °
PRESIDENTE DOS EUA

Trump rebate boatos sobre sua saúde e diz que são "notícias falsas"

Declaração ocorreu durante uma coletiva de imprensa na Casa Branca

AFP

Publicado: 02/09/2025 às 16:52

Presidente dos EUA, Donald Trump /SAUL LOEB / AFP

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, descartou os rumores que durante dias circularam nas redes sociais sobre sua saúde como "notícias falsas", durante uma coletiva de imprensa na Casa Branca nesta terça-feira (2).

"Não vi isso", disse o republicano de 79 anos quando um jornalista comentou sobre a especulação generalizada nas redes sociais, incluindo o X, de que ele estaria com problemas de saúde, com alguns usuários chegando a sugerir que havia morrido, depois de vários dias sem aparecer diante da imprensa. "Isso são notícias falsas", acrescentou.

