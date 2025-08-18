Zelensky se reúne com Trump na Casa Branca

"O presidente ucraniano, Zelensky, pode pôr fim à guerra com a Rússia quase imediatamente, se quiser, ou pode continuar a lutar." disse Trump

Ukraine's President Volodymyr Zelensky speaks during a joint press conference with European Commission President in Brussels, on August 17, 2025. (Simon Wohlfahrt / AFP)

Nesta segunda-feira (18), o presidente da Ucrânia Volodymyr Zelensky se reúne com o líder norte-americano, Donald Trump, na Casa Branca para discutir os possíveis termos de um acordo de paz.

Após a cúpula no Alasca com o presidente russo, Vladimir Putin, realizada na última sexta-feira, que não produziu resultados concretos, Trump voltou a mudar de posição, ao deixar de exigir a Putin um cessar-fogo imediato e ao defender a negociação direta de um acordo de paz. Trump também sugeriu nas últimas horas que Zelensky pode pôr fim ao conflito quase imediatamente se aceitar o acordo e descartou tanto a adesão da Ucrânia à OTAN como a recuperação da Crimeia, anexada ilegalmente pela Rússia em 2014.

“O presidente ucraniano, Zelensky, pode pôr fim à guerra com a Rússia quase imediatamente, se quiser, ou pode continuar a lutar. Lembrem-se de como tudo começou. Não há hipótese de recuperar a Crimeia cedida por Obama (há 12 anos, sem que um único tiro fosse disparado) e não há hipótese da Ucrânia entrar na OTAN”, escreveu Trump na sua rede social Truth Social.

Enquanto isso, acompanham Zelensky em Washington uma importante comitiva europeia em representação da denominada Coligação dos Dispostos, que inclui a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e os líderes de França, Reino Unido, Alemanha, Finlândia e Itália, além do secretário-geral da OTAN. O encontro com Trump será após a reunião dele com Zelensky.

"Todos nós temos o profundo desejo de pôr fim a esta guerra de forma rápida e fiável. E a paz deve ser duradoura. A Rússia deve acabar com esta guerra, a guerra que começou. E espero que a nossa força comum com os Estados Unidos e com os nossos amigos europeus obrigue a Rússia a uma paz real”, disse Zelensky.

O encontro entre os dois dirigentes deve permitir abordar, em particular, possíveis concessões territoriais e o fornecimento de garantias de segurança, para pôr fim ao conflito mais sangrento na Europa desde a Segunda Guerra Mundial.

O cessar-fogo tem sido colocado pelo governo de Kiev como condição prévia para quaisquer negociações.