Investigadores japoneses alcançam em laboratório velocidade recorde da Internet (Pexels )

O Instituto Nacional de Tecnologia da Informação e Comunicações, no Japão, anunciou hoje que uma equipe de seus investigadores conseguiu alcançar em laboratório uma velocidade da Internet em três milhões de vezes superior à média atual. Esta velocidade corresponde à capacidade de transmissão de dados de 1,02 petabits por segundo, que equivale a quase a duração de um batimento cardíaco ou um pouco mais do que o tempo de demora quando se pisca os olhos.

Segundo os investigadores, a velocidade recorde foi obtida devido a uma fibra ótica de última geração. “Foi utilizada uma fibra ótica especializada de 19 núcleos e que transmite dados a uma distância de 1.800 quilômetros que se iguala à distância entre Londres e Roma, e sem perda de qualidade. Como o uso dessa agilidade, será possível, por exemplo, garantir aos usuários usufruir de streaming e jogos online sem qualquer perda de qualidade, independentemente da localização geográfica.

Além disso, este desenvolvimento tecnológico promete transformar e avançar nas aplicações de Inteligência Artificial (IA) e acelerar ainda mais a digitalização de diversas indústrias. De acordo com os investigadores do Instituto Nacional de Tecnologia da Informação e Comunicações, a nova geração de fibra ótica é também mais adequada para transmissões de longa distância do que os cabos existentes, uma vez que a distância não compromete a velocidade.

Entretanto, por enquanto, não se sabe quando é que esta tecnologia revolucionária passará da experiência do laboratório para o público. Mas, já abre caminho de uma nova era ultrarrápida da Internet que vai alterar significativamente o modo como acessamos e consumimos os conteúdos digitais.