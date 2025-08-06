No Japão foi realizada uma cerimônia para homenagear as vítimas e o primeiro ministro japonês apelou à paz mundial e ao fim do armamento nuclear.

Há 80 anos foi lançada a primeira bomba atômica pelos EUA (Hoje faz 80 anos que os Estados Unidos lançaram a primeira bomba atômica da história, na cidade japonesa de Hiroshima, durante a Segunda Guerra Mundial (1939-1945), e que acelerou a rendição do país, aliado da Alemanha nazista e da Itália fascista. No Japão foi realizada uma cerimônia para homenagear as vítimas e o primeiro ministro japonês apelou à paz mundial e ao fim do armamento nuclear. "As guerras na Ucrânia e no Oriente Médio estão contribuindo para a normalização crescente das armas nucleares", alertou ainda Kazumi Matsui, presidente da Câmara de Hiroshima. O avião Enola Gay da Força Aérea dos EUA sobrevoou a cidade em 1945 e lançou a bomba apelidada de Little Boy, que tinha quase 4,5 toneladas e atingiu uma temperatura estimada em mais de um milhão de graus Celsius. Cerca de 80 mil pessoas morreram instantaneamente e tudo em um raio de aproximadamente dois quilômetros foi destruído pela explosão. A radiação além de causar a morte de milhares de pessoas, nos meses seguintes, continuou a afetar a saúde de sobreviventes, levando a mais mortes por queimaduras, doenças causadas pela radiação e outros ferimentos. A contaminação do solo e de materiais tornou certas áreas inabitáveis por muito tempo. Três dias após esse lançamento, os EUA lançaram outra bomba atômica, chamada de Fat Man, sobre Nagasaki, outra cidade do Japão, que matou quase 40 mil pessoas.)

