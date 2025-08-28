Tarifaço: Lula autoriza consultas para aplicar retaliação contra EUA

Itamaraty acionou Câmara de Comércio Exterior para aplicar Lei da Reciprocidade contra tarifa de 50% imposta por Donald Trump ao Brasil

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) autorizou, nesta quinta-feira (28/8), que o governo brasileiro realize ações contra o tarifaço de Donald Trump, com base na Lei da Reciprocidade. A informação foi confirmada ao Metrópoles por fontes ligadas ao Ministério das Relações Exteriores.



Com isso, o Itamaraty acionou a Câmara de Comércio Exterior (Camex), que será responsável por investigar se a tarifa norte-americana de 50% contra o Brasil se enquadra ou não em casos em que a Lei da Reciprocidade pode ser aplicada. O governo dos EUA será notificado sobre a ação nesta sexta-feira (29/8).



O processo, porém, pode ser demorado. Isso, porque a partir do pedido do Itamaraty e outros ministérios, a Camex têm até 30 dias para dar um parecer final.

