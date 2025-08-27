Papa expressa condolências por ataque a tiros em igreja nos EUA

Papa leão 14 na Praça de São Pedro. 21 de maio, 2025. (Foto: Filippo MONTEFORTE / AFP)

O papa Leão 14 expressou nesta quarta-feira (27) que está "profundamente entristecido" pelo ataque a tiros em uma igreja de Minneapolis, nos Estados Unidos, que deixou dois menores mortos e vários feridos.

O papa americano expressou em um comunicado "suas sinceras condolências" a todos os afetados por essa terrível tragédia, especialmente "às famílias que agora choram a perda de um filho".