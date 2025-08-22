Rússia e Ucrânia trocam acusações no impasse para a reunião dos seus líderes

Ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov (PAVEL BEDNYAKOV/POOL/AFP)

O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, acusou hoje o líder ucraniano Volodymyr Zelensky pelo impasse na organização de um encontro com o presidente Vladimir Putin. Na quinta-feira, o líder ucraniano dirigiu críticas semelhantes à Moscou.

"Putin está pronto para se encontrar com Zelensky quando a agenda da cúpula estiver pronta, mas nesta fase não está previsto qualquer encontro entre os dois”, disse Lavrov em entrevista à emissora NBC.

Segundo o chefe da diplomacia russa, os Estados Unidos gostariam que ambas as partes aceitassem vários princípios para um futuro acordo e resolução do conflito, como a não adesão da Ucrânia à OTAN e a discussão de trocas territoriais. "Mas Zelensky disse 'não' a tudo isso", criticou Lavrov, que já acusou também Kiev de não querer uma solução justa e duradoura para a guerra.

Por sua vez, o presidente ucraniano recusou, esta semana, uma proposta do Kremlin para se reunir com Putin em Moscou. “A Rússia faz tudo para impedir que este encontro se realize. Ao contrário da Rússia, a Ucrânia não tem medo de qualquer reunião entre líderes”, afirmou Zelensky.

Em contrapartida, o presidente dos EUA, Donald Trump, fez esforços diplomáticos para uma eventual reunião entre Putin e Zelensky e chegou a dizer que poderia estar presente num encontro trilateral para negociações sobre um acordo de paz. No entanto, hoje Trump recuou e afirmou que preferia não participar da conversa e reconheceu que reunir ambos é uma tarefa difícil. "Veremos se Putin e Zelensky trabalham juntos. É um pouco como o azeite e o vinagre. Não se dão muito bem, por razões óbvias. Há uma enorme quantidade de ódio lá. Mas vamos ver o que acontece. Acho que em duas semanas saberemos qual o caminho que vou seguir", declarou aos jornalistas na Casa Branca, admitindo ainda a possibilidade de impor novas sanções à Rússia.

Trump também manifestou insatisfação com um ataque russo na véspera que atingiu e destruiu grande parte de uma multinacional eletrônica norte-americana em Mukachevo, na Ucrânia. "Não estou feliz com isso e não estou feliz com nada relacionado com a guerra", disse Trump.