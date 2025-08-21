China faz alerta sobre ameaças de Trump contra Maduro

Governo da China criticou os Estados Unidos e disse se opor a qualquer ato que "infrinja a soberania e a segurança de outros países"

Presidente chinês, Xi Jinping, e presidente venezuelano, Nicolás Maduro (JHONN ZERPA / Presidência da Venezuela/AFP)

O governo da China fez um alerta sobre as ameaças dos Estados Unidos, liderado por Donald Trump, contra o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro. Em manifestação da chancelaria chinesa, nesta quinta-feira (21/8), o país disse se opor a qualquer ato que “infrinja a soberania e a segurança de outros países”.

“Nos opomos ao uso ou à ameaça de força nas relações internacionais e à interferência externa nos assuntos internos da Venezuela sob qualquer pretexto”, disse a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Mao Ning.

E completou: “Esperamos que os EUA façam mais para promover a paz e a segurança na América Latina e no Caribe”.



