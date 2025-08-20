° / °

Israel ratifica plano de expansão na Cisjordânia ocupada

"O Estado palestino está sendo apagado da mesa não com slogans, mas com ações", disse o ministro das Finanças israelense, Bezalel Smotrich

Isabel Alvarez

Publicado: 20/08/2025 às 13:15

Ministro das Finanças de Israel, Bezalel Smotrich/Menahem Kahana/AFP via Getty Images

Nesta quarta-feira (20), Israel aprovou definitivamente o polêmico plano de expansão dos assentamentos próximos de Jerusalém Oriental, que impedirá o acesso à cidade a partir da Cisjordânia ocupada e dificultará o estabelecimento de um Estado da Palestina contíguo.

O ministro das Finanças e colono israelense, Bezalel Smotrich, da extrema-direita, confirmou a decisão da Administração Civil, afirmando que apaga na prática a ilusão de dois Estados e consolida o controle do povo judeu sobre o coração da Terra de Israel.

"O Estado palestino está sendo apagado da mesa não com slogans, mas com ações. Cada assentamento, cada bairro, cada casa é um novo prego no caixão dessa ideia perigosa", disse Smotrich, um dos principais promotores da colonização dos territórios palestinos ocupados.

Com esta decisão, a Administração Civil, o órgão do governo israelense que administra a Cisjordânia, aprova a construção de 3.410 casas na área conhecida como E1, um terreno de 1.200 hectares a leste de Jerusalém habitado por várias comunidades beduínas palestinas.

A terra faz parte do assentamento judaico de Maale Adummim, o terceiro assentamento mais populoso da Cisjordânia ocupada, com 40 mil habitantes, e considerado ilegal pelo Direito internacional.

Além disso, o projeto inclui a construção de uma nova estrada que vai separar por completo o tráfego palestino e israelense além de transferir o controle militar para entrar em Jerusalém Oriental até 14 quilômetros a leste. A construção de novas habitações israelenses irá praticamente isolar Jerusalém Oriental do resto da Cisjordânia ocupada. A localização é estratégica porque esta zona liga as principais cidades palestinas de Ramallah, no norte da Cisjordânia, a Belém, no sul.

Jerusalém Oriental é a parte palestina da cidade, anexada unilateralmente por Israel em 1980 e reivindicada pelos palestinos como capital do futuro Estado da Palestina.

"Tenho o prazer de anunciar que, há apenas uma hora, a Administração Civil aprovou o planejamento para a construção do bairro E1", anunciou Guy Yifrah, presidente da câmara do assentamento de Maale Adumim, em comunicado.

Os assentamentos judaicos são considerados ilegais à luz do Direito internacional e a decisão já foi duramente criticada por organizações de defesa dos direitos humanos e a maioria da comunidade internacional.

"Esta é uma decisão consciente de Israel de implementar um regime de apartheid. Se a comunidade internacional leva a sério a paz e um Estado palestino, é urgente tomar medidas efetivas para impedir que Israel expulse palestinos da área E1”, alertou Aviv Tatarsky, investigador da ONG israelense Ir Amim.

Também a organização israelense Peace Now, contrária ao estabelecimento de assentamentos, já criticou veementemente as posições do gabinete do primeiro-ministro Benjamin Netahyahu. "Estamos à beira de um abismo, e o governo está avançando a todo o vapor", denunciou a organização Peace Now.

A Autoridade Nacional da Palestina (ANP) condenou o plano e reiterou que a medida rompe a unidade do território e o transforma numa verdadeira prisão. “Este projeto compromete as perspectivas de implementação da solução de dois Estados ao fragmentar a unidade geográfica e demográfica do Estado palestino. Isto reforça a divisão da Cisjordânia ocupada em áreas e cantões isolados, geograficamente desconectados e que se assemelham a verdadeiras prisões, onde a circulação entre eles só é possível através de postos de controle da ocupação, no meio do terror das milícias de colonos armados espalhados por toda a Cisjordânia", denunciou.

A chefe da diplomacia palestina, Varsen Aghabekian, apelou para uma intervenção internacional e sanções a Israel. “É necessária uma verdadeira intervenção internacional e a imposição de sanções contra a ocupação para obrigar Israel a deixar de executar os planos e a respeitar o consenso internacional sobre a solução da questão palestina”, indicou Aghabekian, acrescentando que a comunidade internacional age com complacência e que são inúteis apenas as declarações e expressões de repúdio sem ação, uma vez que os assentamentos em território palestino são ilegais.

“As meras declarações de condenação e denúncia são inúteis neste caso e não protegem a solução de dois Estados, especialmente à luz da ostentação pública oficial de Israel de atacar o Estado palestino e trabalhar para impedir a oportunidade de implementá-lo”, enfatizou.

O Egito, Jordânia e o Catar também rejeitam categoricamente os planos e as declarações extremistas do ministro das Finanças. “É um novo indício da arrogância e do desvio israelense, que não trará segurança nem estabilidade aos países da região, incluindo Israel. Israel tem de responder às legítimas aspirações do povo palestino. As políticas de assentamentos e as condenáveis declarações de responsáveis do Governo israelense incitam ao ódio, ao extremismo e à violência e contradizem os esforços para estabelecer uma paz duradoura e abrangente no Oriente Médio”, apontou o Ministério das Relações Exteriores egípcio.

Durante décadas, as autoridades israelenses se recusaram a aprovar o plano devido à pressão da comunidade internacional. Mas, com a chegada ao poder do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu em 2022 à frente de uma coligação sem precedentes com a extrema-direita, que são os principais defensores da colonização dos territórios palestinos, o Governo aprovou um número inédito de novos assentamentos e confiscação de terra.

No entanto, vários países, incluindo a França, Reino Unido, Canadá e Austrália, prometeram reconhecer o Estado da Palestina na próxima Assembleia-geral da Organização das Nações Unidas, em setembro.

Pelo menos seis corpos, incluindo o de uma criança, foram levados ao hospital Al Awda, no campo de refugiados de Nuseirat, no centro de Gaza, junto com trinta feridos, declarou Basal à AFP
Palestinian children wait for a meal at a charity kitchen in the Mawasi area of Khan Yunis in the southern Gaza Strip on July 22, 2025. The head of Gaza's largest hospital said 21 children have died due to malnutrition and starvation in the Palestinian territory in the past three days, amid a devastating assault by Israeli forces. (Photo by AFP)
Enlutados carregam o corpo de um palestino, morto na noite anterior em um ataque israelense, durante seu funeral na Cidade de Gaza em 29 de julho de
