Trump diz que EUA estão dando 'muito dinheiro' para Gaza

O presidente dos EUA, Donald Trump, reage enquanto conversa com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen (não vista), durante uma reunião em Turnberry, sudoeste da Escócia, em 27 de julho de 2025, no terceiro dia de sua visita ao país desde o início de seu segundo mandato como presidente. Trump afirmou ver uma chance de 50% de chegar a um acordo com a União Europeia, tendo prometido impor tarifas punitivas a dezenas de países, a menos que eles cheguem a um acordo com Washington até 1º de agosto de 2025. (Foto de Brendan SMIALOWSKI / AFP) ( AFP)

O presidente americano, Donald Trump, afirmou que os Estados Unidos estão dando "muito dinheiro e comida" para Gaza e que a situação na região será discutida no encontro do republicano com o primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, nesta segunda-feira, 28.

"Comida e segurança são necessários em Gaza, o Hamas fez algo terrível. Tiramos muitos reféns de lá, o Reino Unido nos ajudou, mas eles (Hamas) não querem nos entregar os outros prisioneiros restantes", disse, ao lado de Starmer. "A situação em Gaza é desesperadora", acrescentou o líder britânico.

Trump ainda reiterou estar "decepcionado" com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, com a continuidade do conflito na Ucrânia e afirmou que irá reduzir o prazo de 50 dias antes de impor sanções secundárias ao país.

Em relação ao acordo comercial que espera realizar com o Reino Unido, Trump disse que quer "fazer Starmer feliz". "Estamos em ótima forma com o Reino Unido", defendeu.