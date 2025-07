Governo Lula se reunirá com Conselho da UE antes do tarifaço de Trump

Presidente Lula (Foto: Evaristo SA/ AFP)

O governo Lula recebe nesta semana, em Brasília (DF), representantes Conselho Europeu para uma série de agendas, tendo no horizonte o acordo Mercosul-União Europeia. Os encontros ocorrerão nas próximas terça-feira (29/7) e quarta-feira (30/7), às vésperas do início do tarifaço de 50% imposto pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ao Brasil.

O encontro é organizado pelo Conselho de Desenvolvimento Econômico, Social e Sustentável (CDESS), o chamado “Conselhão” do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Já a representação estrangeira é concentrada no Comitê Econômico e Social Europeu (CESE), órgão do conselho da União Europeia.

As agendas ocorrerão no Itamaraty. Segundo apurou o Metrópoles com fontes palacianas, estão na pauta de discussão o acordo Mercosul-União Europeia, além de temas como trabalho digital, democracia e desinformação. O encontro será aberto pela ministra de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, e pelo presidente do Comitê Econômico e Social Europeu, o alemão Oliver Röpke.

