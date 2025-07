Irã autoriza equipe da agência nuclear da ONU em Teerã

O Irã também disse que está pronto para retomar as negociações nucleares com os Estados Unidos

Usina de Beneficiamento de Urânio de Fordow, no Irã (Imagem de Satélite/Maxar Technologies/AFP)

O governo iraniano anunciou que autorizou a ida de uma equipe técnica da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) a Teerã para discutir um novo modelo nas suas relações e avaliar o desenvolvimento de armas nucleares. A visita está prevista de acontecer nas próximas semanas, mas a delegação não irá aos locais de armazenamento de enriquecimento de urânio.

O Irã também disse que está pronto para retomar as negociações nucleares com os Estados Unidos, mas o vice-ministro das Relações Exteriores iraniano, Kazem Gharibabadi, indicou que seu país exige que certos princípios sejam respeitados.

Gharibabadi acrescentou que as conversações poderão ser recomeçadas desde que sejam reconhecidos os direitos do Irã ao abrigo do Tratado de Não-Proliferação de Armas Nucleares, que Washington restabeleça a confiança com Teerã e que haja garantias de que as negociações não conduzirão a uma nova ação militar contra o país.

Entretanto, o presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, reiterou que continuará os projetos relacionados com o enriquecimento de urânio, apesar da oposição do Ocidente, porém assegurou que o desenvolvimento desta capacidade nuclear será realizado dentro da estrutura do direito internacional. "Esta é uma posição fundamental e permanente. O enriquecimento de urânio continuará em solo iraniano, de acordo com as normas internacionais", frisou.

Além disso, Pezeshkian argumentou que é uma ilusão as alegações do presidente dos EUA, Donald Trump, de que os seus ataques às instalações nucleares iranianas destruíram o programa atômico iraniano. "As nossas capacidades nucleares estão na mente dos nossos cientistas, não nas instalações. Trump diz que o Irã não deve ter armas nucleares, e nós aceitamos isso, assim como rejeitamos armas nucleares. É a nossa posição política, religiosa, humanitária e estratégica. As próximas negociações com os EUA devem ser baseadas em benefícios mútuos e no princípio de ganho mútuo. Não aceitaremos ameaças", afirmou.

O presidente do Irã reconheceu não estar muito otimista quanto à manutenção do cessar-fogo com Israel, garantindo que seu país está totalmente preparado para qualquer novo movimento militar israelense. "As nossas forças armadas estão prontas para atacar novamente nas profundezas de Israel. O Irã se preparou para qualquer cenário e qualquer potencial resposta", declarou.

Enquanto isso, o ministro dos Assuntos Estratégicos de Israel, Rond Dermer, está em Paris antes das negociações nucleares presenciais entre as maiores forças europeias e o Irã, marcadas para sexta-feira (25) em Istambul, na Turquia. Serão as primeiras desde que Israel e EUA atacaram as instalações nucleares iranianas em junho.

Já Dermer deverá discutir também sobre as negociações com Teerã e ainda a respeito do programa nuclear iraniano.