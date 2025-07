Sister Hong: homem se passava por mulher, filmava encontros íntimos e vendia vídeos na China

Jiao, o "Sister Hong", atraía homens com perfil falso e vendia vídeos íntimos (Reprodução/Redes Sociais)

Um caso polêmico na China tomou conta da internet nos últimos dias: trata-se de “Sister Hong”, nome usado por um homem de 38 anos para se passar por mulher em aplicativos de relacionamento. O caso veio à tona após vídeos íntimos, supostamente gravados sem autorização, vazarem e viralizarem em redes sociais como X e TikTok.

Identificado como Jiao, o homem foi preso no início de julho em Nanquim, no leste do país. Segundo a polícia local, ele marcava encontros com homens após convencê-los de que era uma mulher divorciada. Para manter a farsa, utilizava maquiagem, perucas, filtros de imagem e até programas que modificavam a voz.

Os encontros ocorriam em seu apartamento, onde Jiao gravava secretamente as relações sexuais. Depois, os vídeos eram vendidos em grupos fechados na internet por cerca de 150 yuan (aproximadamente R$ 115). A polícia afirma que ele não cobrava diretamente pelos encontros, mas recebia “presentes” como frutas e leite.

O escândalo se agravou após a divulgação massiva dos vídeos. Algumas vítimas se reconheceram nas imagens e denunciaram o caso. Houve relatos de homens expostos publicamente, incluindo um professor, reconhecido por pais de alunos, e um noivo, identificado por sua companheira.

Jiao agora enfrenta acusações por divulgação de material obsceno e violação de imagem. As autoridades ainda avaliam se ele poderá ser processado por outros crimes, como prostituição. A estimativa de vítimas ainda é incerta, mas a polícia nega rumores de que ele tenha infectado parceiros com HIV.