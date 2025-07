Investigador paranormal morre durante turnê com a boneca Anabelle

Dan Rivera com a boneca Anabelle (Reprodução/Redes sociais )

O investigador paranormal Dan Rivera morreu, aos 54 anos, de maneira misteriosa no último fim de semana. Ele estava em Gettysburg, na Pensilvânia, com a turnê Devils on the Run, com a qual leva a boneca mal-assombrada Anabelle para lugares aterrorizantes nos Estados Unidos.

Segundo informações do TMZ, Rivera foi encontrado morto em um quarto de hotel na noite de domingo (13/7). Registros dos bombeiros indicam que foi feita uma chamada de emergência para atender um homem da mesma idade de Dan, com suspeita de parada cardiorrespiratória.

A morte foi confirmada pela Sociedade da Nova Inglaterra para Pesquisa Psíquica, da qual ele fazia parte, mas a causa ainda não foi determinada.

