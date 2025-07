Tufão Wipha derruba árvores e causa grandes interrupções em voos na China

Tufão Wipha derrubou árvores na cidade chinesa de Zhuhai e interrompeu voos (Foto: AFP)

O tufão Wipha derrubou árvores na cidade chinesa de Zhuhai e causou grandes interrupções em voos neste domingo (20) nos aeroportos do país em Shenzhen, Zhuhai e Macau, e em Hong Kong, que suspendeu pelo menos 400 voos, afetando cerca de 80 mil passageiros. Alguns serviços de trens de alta velocidade também foram suspensos.

O tufão permaneceu próximo à costa até por volta das 18h (horário local), quando atingiu uma área costeira da cidade de Taishan, na província de Guangdong, informou o Centro Meteorológico Nacional da China. Em seguida, enfraqueceu para uma tempestade tropical severa com ventos máximos sustentados de 108 km/h. Mais cedo, o Observatório de Hong Kong emitiu um sinal de furacão nº 10, o alerta mais alto.

O governo de Hong Kong informou que recebeu mais de 450 relatos de árvores caídas e que 26 pessoas buscaram tratamento médico em hospitais públicos, sem fornecer detalhes sobre ferimentos. Mais de 250 pessoas buscaram refúgio em abrigos públicos. Fonte: Associated Press*.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

fonte: Estadão Conteudo