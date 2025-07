China sai em defesa do Brasil e diz que taxa de Trump é "intimidação"

Porta-voz do Ministério das Relações Exteriores chinês afirmou que a decisão de Donald Trump em aplicar uma tarifa de 50% a todos os produtos brasileiros é uma forma de "intimidação". (Foto: VINÍCIUS SCHMIDT/METRÓPOLES @vinicius.foto)

A China saiu em defesa do Brasil nesta sexta-feira (11/7). Mao Ning, porta-voz do Ministério das Relações Exteriores chinês, afirmou que a decisão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciada nessa quarta-feira (9/7), em aplicar uma tarifa de 50% a todos os produtos brasileiro é uma forma de “intimidação”.

1 / 3 2 / 3 3 / 3 < >

“A igualdade soberana e a não interferência nos assuntos internos de outros países são princípios importantes da Carta da ONU e normas básicas nas relações internacionais”, disse Mao Ning.

Segundo a porta-voz, as “tarifas não devem ser usadas como ferramenta de coerção, intimidação ou interferência nos assuntos internos de outros países”.

Leia a matéria completa no portal Metrópoles.