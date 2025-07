"Não há vencedores em guerras tarifárias", diz Lula em pronunciamento

O presidente fez seu terceiro pronunciamento do ano, o primeiro transmitido num contexto de ganho de popularidade do governo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi à TV na noite desta quinta-feira (17/7) e elencou as ações do governo para contornar a taxação de 50% a produtos brasileiros, imposta pelos Estados Unidos a partir de 1º de agosto. No vídeo, de mais de 4 minutos, o petista chamou a carta que o presidente norte-americano, Donald Trump, enviou ao Brasil de “chantagem inaceitável” e foi enfático ao afirmar que “não há vencedores em guerras tarifárias”.

“Esperávamos uma resposta, e o que veio foi uma chantagem inaceitável, em forma de ameaças às instituições brasileiras, e com informações falsas sobre o comércio entre o Brasil e os Estados Unidos”.

Mais cedo, Lula iniciou uma ofensiva também em rede internacional. Em entrevista à CNN dos Estados Unidos, o petista alertou que a tarifa imposta por Trump prejudicará os consumidores norte-americanos. Também afirmou que a ameaça não surtirá efeito para livrar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), aliado do republicano, do inquérito sobre golpe de Estado que corre no Supremo Tribunal Federal (STF).



