Israel lança ataques contra forças governamentais no sul da Síria

Cortina de fumaça após bombardeio israelense na Síria (BAKR ALKASEM / AFP)

As Forças de Defesa de Israel (FDI) lançaram hoje ataques em grande escala contra as forças sírias na cidade de Sweida, no sul do país. Israel, que interveio nos últimos meses na Síria sob a alegação de proteger os drusos, declarou ter atacado vários tanques das forças governamentais nessa região e reforçou que não permitirá presença militar no sul da Síria.

As FDI informaram terem efetuado a ofensiva contra veículos militares sírios em Sweida, após os militares israelenses terem identificado, ontem à noite, um comboio de carros blindados sírios que se dirigia para a cidade, onde têm acontecido há dias confrontos violentos e mortais entre grupos armados drusos e combatentes beduínos. As IDF acrescentam que acompanham a evolução da situação na Síria.

Israel defende os drusos como parte de uma estratégia mais ampla de segurança e influência regional, sendo que essa defesa é justificada também por laços históricos e pela presença de uma significativa comunidade drusa em seu próprio território.

Por sua vez, o Ministério das Relações Exteriores da Síria declarou que Israel tem responsabilidade total pelos recentes bombardeios no sul do país e pelas consequências do incidente. O governo de Damasco reitera que tem o direito legítimo de preservar os seus território através de todos os meios de acordo com a lei internacional, e que tem o dever de proteger todos os cidadãos sem exceção, incluindo os drusos, uma minoria religiosa com origens no Islã xiita ismaelita.

Enquanto isso, as autoridades religiosas drusas apelaram que as duas partes da comunidade entregassem as suas armas sem resistência. O xeque Hikmat al-Hejri, líder espiritual da comunidade drusa na Síria, acusou as forças governamentais de Damasco de não cumprir os seus compromissos ao continuar a bombardear a cidade. Mas, as tropas do governo sírio anunciaram que iam entrar em Sweida e decretar o recolher obrigatório, uma vez que o conflito já causou até o momento cerca de 100 mortos.

A nova onda de violência na localidade reflete os desafios de manter uma unidade territorial, que vem sendo enfrentado pelo governo interino de Ahmad al-Chareh desde que derrubou o presidente Bashar al-Assad, num país devastado por quase 14 anos de guerra civil.