Voo para os EUA tem alarme falso de bomba após mensagem de 'descanse em paz' em celular

O caso aconteceu no dia 3 de julho, mas viralizou nos últimos dias (Charly Triballeau/AFP/ Getty Images)

Um voo da American Airlines que saiu de San Juan, capital de Porto Rico, com destino a Dallas, nos Estados Unidos, precisou fazer um retorno de emergência ao Aeroporto Internacional Luis Muñoz Marín, após um alarme falso de bomba.

O jornal porto-riquenho Primera Hora informou que uma mulher viu uma mensagem de texto que dizia “RIP” (abreviação em inglês para a expressão “rest in peace”, que significa “descanse em paz” em português) no celular do passageiro que estava sentado ao seu lado. Ela acreditou que se tratava de uma ameaça ao voo e acionou uma comissária de bordo.

A Aerostar, empresa responsável pelo Aeroporto Internacional Luis Muñoz Marín, afirmou ao Primera Hora que, como medida de precaução, o piloto do avião preferiu retornar para o aeroporto cerca de 30 minutos após a decolagem.

Após o pouso, a aeronave foi inspecionada e o passageiro envolvido na confusão foi entrevistado. Ele explicou que recebeu aquela mensagem pois um familiar havia falecido recentemente - esse também era o motivo de sua viagem. O caso aconteceu no dia 3 de julho, mas viralizou nos últimos dias. O voo AA1847 da American Airlines tinha 193 passageiros e foi liberado para partir após os esclarecimentos.