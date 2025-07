EUA: ataque a tiros deixa feridos em igreja, incluindo policial

Único suspeito foi morto, informaram as autoridades locais. Feridos foram levados para hospital próximo

Igreja de Lexington, no estado americano de Kentucky (Google Earth/Reprodução)

Um ataque a tiros deixou feridos em uma igreja de Lexington, no estado americano de Kentucky, neste domingo (13/7). Um policial estadual foi baleado pelo suspeito, que de acordo com a mídia local, está morto.

Em nota publicada nas redes sociais, a Polícia Estadual de Kentucky confirmou que o agente foi baleado por volta das 11h36, no horário local. “O suspeito atirou em um policial e fugiu do local, indo parar na Igreja Batista Richmond Road, onde a Polícia Estadual do Kentuchy e o Departamento de Polícia de Lexington conseguiram prender o suspeito.”

O pronunciamento da polícia informa também que o Serviço de Emergência Médica (SME) estava no local para atender as vítimas na igreja, e confirma que o suspeito morreu.

