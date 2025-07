INSS: pedido de ressarcimento dos descontos indevidos começa nesta 6ª; saiba como fazer

As regras para o ressarcimento das vítimas da fraude foram anunciadas nessa quinta-feira (10/7), pelo ministro da Previdência Social e o presidente do Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS) (Foto: Hugo Barreto/Metrópoles @hugobarretophoto)

A partir desta sexta-feira (11/7), aposentados e pensionistas que tiveram descontos indevidos realizados por entidades associativas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) no esquema de corrupção revelado pelo Metrópoles, e conhecido como Farra do INSS, vão poder aderir ao acordo de ressarcimento proposto pelo Executivo e homologado pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

Para participar, é preciso aprovar a proposta pelo aplicativo Meu INSS ou presencialmente nas agências dos Correios. Essas são as únicas formas de formalizar o aceite. Neste momento, 1.860.593 pessoas estão aptas a aderir ao ressarcimento, que começará a ser pago em 24 de julho.

Leia a matéria completa no portal Metrópoles.