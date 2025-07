Ucrânia é atingida pelo maior ataque de drones russos desde o início do conflito

Presidente da Rússia, Vladimir Putin, e Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia ( AFP)

Nesta quarta-feira (9), a Força Aérea da Ucrânia afirmou que a Rússia lançou, durante a última madrugada, o maior ataque com drones e mísseis hipersônicos desde o início da guerra. De acordo com os militares, foram disparados 728 drones e 13 mísseis.

No entanto, a Força Aérea de Kiev informou que foram interceptados 711 drones e destruídos sete mísseis, mas sem especificar os danos exatos causados pelo ataque noturno.

Por outro lado, o Ministério da Defesa da Rússia comunicou que as defesas antiaéreas abateram durante a noite 86 drones’ ucranianos, seis dos quais nas imediações de Moscou. A agência federal de aviação civil do país precisou suspender temporariamente as operações no aeroporto de Sheremetyevo, na área da capital, e também no aeroporto de Kaluga, uma cidade a cerca de 160 quilômetros de Moscou.

Segundo o Ministério da Defesa, as forças russas também avançam ao longo da frente no leste da Ucrânia, derrotando unidades ucranianas em pelo menos seis regiões diferentes. A Rússia conquistou 1.112 quilômetros quadrados de território ucraniano nos últimos dois meses.

Líder da Ucrânia se encontrará com o enviado dos EUA

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, deverá se reunir com o enviado do presidente norte-americano para a Ucrânia, Keith Kellogg, durante sua visita esta semana a Roma.

Zelensky também já se encontrou hoje com o Papa Leão XIV, e conversaram sobre a necessidade urgente de uma paz justa e duradoura. O líder da igreja católica acrescentou que o Vaticano está disposto a acolher conversações de paz entre a Rússia e a Ucrânia.