Trump acusa Putin de falar 'bobagem' sobre a Ucrânia

O presidente americano, Donald Trump, acusou, nesta terça-feira (8), seu contraparte russo, Vladimir Putin, de falar "bobagem" sobre a Ucrânia e insinuou que poderia impor novas sanções contra Moscou.

Esta não foi a primeira vez que Trump se disse frustrado com o líder do Kremlin pela guerra que iniciou há quase três anos e meio com a invasão russa da Ucrânia.

"Se querem saber a verdade, estamos recebendo um monte de bobagem jogada sobre nós por Putin", disse Trump a jornalistas durante uma reunião de gabinete televisionada na Casa Branca.

"Ele é sempre muito cordial, mas isto acaba sendo sem sentido", acrescentou.

Trump reiterou que está "muito descontente" com Putin por não ver avanços após conversar por telefone com ele na semana passada sobre um possível cessar-fogo.

O republicano acrescentou que está examinando um projeto do Senado para impor novas sanções à Rússia. "Eu o estou analisando muito seriamente", disse.

Na véspera, o presidente americano havia anunciado que não enviará mais armas para a Ucrânia, dias depois de dizer que suspenderia alguns envios de armamento, o que confirmou nesta terça-feira.

"Putin não está tratando bem os seres humanos. Está matando muita gente. Então, estamos enviando algumas armas defensivas e eu aprovei isso", explicou Trump.

Concretamente, Trump prometeu enviar de imediato dez interceptadores Patriot (sistemas antimísseis) para a Ucrânia, segundo o site noticioso americano Axios.

Ele também instou o chefe do Pentágono, Pete Hegseth, a pressionar as empresas a aumentar a produção de armas.

"Temos que aumentá-la, Pete, e deixar que o façam em um ritmo muito maior", disse.