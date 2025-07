Tarifaço: Trump promete taxar cobre em 50%

Se a promessa de Trump se confirmar, as tarifas sobre o cobre serão do mesmo patamar daquelas que estão em vigor para o aço e o alumínio

Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump (SAUL LOEB/AFP)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta terça-feira (8/7) que o governo norte-americano vai anunciar uma taxação de 50% sobre o cobre importado pelo país.

Se a promessa do republicano se confirmar, as tarifas sobre o cobre serão do mesmo patamar daquelas que estão em vigor desde o dia 4 de junho para o aço e o alumínio.

As declarações de Trump foram dadas a jornalistas após uma reunião no gabinete presidencial, na Casa Branca. Sem dar detalhes, o presidente dos EUA também disse que haverá novas tarifas sobre outros setores da economia, em produtos específicos como medicamentos, semicondutores e metais.



