Ministro russo é encontrado morto após ser demitido por Putin

Romand Starovoit foi encontrado morto horas depois de ter sido demitido hoje do cargo de ministro dos Transportes do país.

Roman Starovoit foi encontrado morto horas depois de ter sido demitido hoje do cargo de ministro dos Transportes da Rússia (Reprodução/President of Russia)

Segundo a agência de notícias russa RIA Novost, Romand Starovoit foi encontrado morto horas depois de ter sido demitido hoje do cargo de ministro dos Transportes do país. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, não comunicou os motivos da demissão de Starovoit e o substituiu interinamente por Andrei Nikitin, até agora vice-ministro da pasta.



Mas, a mídia local alega que a exoneração foi causada devido ao caos nos aeroportos russos de Moscou e São Petersburgo por causa de ataques com drones ucranianos nos últimos dias A ofensiva fez mais de dois mil voos serem cancelados e adiados por questões de segurança.

De acordo com o jornal Izvestiya, Starovoit se suicidou com um tiro. Já o Comitê de Investigação da Rússia acrescentou que o corpo do ex-ministro foi achado dentro do seu carro.

Starovoit assumiu a função de ministro dos Transportes da Rússia em maio do ano passado. Anteriormente foi governador da região de Kursk, cargo que ocupou desde outubro de 2018.