Mais de 500 pessoas morreram durante entrega de ajuda em Gaza, diz ONU

Pessoas em luto participam do cortejo fúnebre dos palestinos mortos em ataques israelenses no sul da Faixa de Gaza no dia anterior, em frente ao Hospital Nasser em Khan Yunis, em 4 de julho de 2025. A agência de defesa civil de Gaza relatou que mais de 70 pessoas foram mortas em ataques israelenses na Faixa de Gaza em 3 de julho, enquanto Israel expandia suas operações militares no território palestino sitiado, onde quase dois anos de guerra criaram condições humanitárias terríveis para a população de mais de dois milhões de pessoas. (Foto da AFP) ( AFP)