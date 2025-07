Cúpula de Líderes do BRICS espera fortalecer o multilateralismo

O Brasil está à frente da presidência rotativa do grupo do Sul Global

A cúpula acontece no Museu de Arte Moderna (MAM), no Aterro do Flamengo, no Rio de Janeiro ( AFP)

Na Cúpula de Líderes do Brics, ocorre nos dias 6 e 7 de julho no Museu de Arte Moderna (MAM), no Aterro do Flamengo, no Rio de Janeiro, devem comparecer chefes de Estado de aproximadamente 20 países das categorias de membros plenos e parceiros. A Cúpula espera fortalecer o multilateralismo e está prevista a discussão sobre temas como cooperação em saúde global, comércio, investimento e finanças, mudança do clima, governança da inteligência artificial, reforma da arquitetura multilateral de paz e segurança, e o desenvolvimento institucional do Brics.

O Brasil está à frente da presidência rotativa do grupo do Sul Global e as autoridades brasileiras esperam à tomada de decisões essenciais em áreas como desenvolvimento, cooperação e qualidade de vida dos habitantes dos países do bloco formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. No entanto, os líderes russo, chinês e egípcio já anunciaram que não virão.

Mas, o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, já confirmou a sua presença e abordará o fortalecimento do multilateralismo, meio ambiente, assuntos econômicos, financeiros e inteligência artificial. Também diversas reuniões simultâneas e paralelas serão realizadas entre os participantes.

Já no fim de semana, o presidente Luiz Inácio Lula terá encontros bilaterais à margem da Cúpula do Brics, com os presidentes da Etiópia, Taye Atske Selassie; do Vietnã, Luong Cuong; e da Nigéria, Bola Tinubu.

O evento internacional, que é considerado o mais importante do bloco neste ano, reúne chefes de Estado, chanceleres e assessores de alto nível dos países-membros, e vai mudar a rotina da cidade, uma vez que no dia 7 será feriado no município para facilitar à logística e a mobilidade das delegações. O governo federal também decretou a Garantia da Lei e da Ordem (GLO), autorizando o uso das Forças Armadas para garantir a segurança dos participantes. Além disso, o Aeroporto Santos Dumont será fechado nos dias 6 e 7 de julho, e os vôos serão transferidos para o Aeroporto Internacional do Galeão. O espaço aéreo nas imediações também estará fechado, sendo proibidos, sobretudo os vôos executivos, helicópteros e drones. As áreas de lazer da Zona Sul e do Aterro do Flamengo ficarão fechadas durante todo o evento, assim como o acesso à Avenida Atlântica, em Copacabana, que será permitido apenas aos moradores do bairro.