EUA acusam a Rússia de atrasar as negociações de paz

Conflito entre Ucrânia e Rússia (Foto: DANIEL LEAL / AFP)

O principal enviado de Donald Trump para a Ucrânia, Keith Kellogg, criticou a Rússia por continuar a ganhar tempo enquanto bombardeia alvos civis no território ucraniano.

Kellog também refutou o governo russo pelas alegações infundadas de que Washington e Kiev estão dificultando as negociações. "O presidente Trump tem sido coerente e inflexível quanto à realização de progressos para pôr termo à guerra. Apelamos a um cessar-fogo imediato e à realização de conversações trilaterais para pôr fim à guerra. A Rússia não pode continuar a empatar enquanto bombardeia alvos civis na Ucrânia", disse.

Moscou já negou nesta terça-feira (1) as acusações feitas pelo enviado especial dos EUA para a Ucrânia de que está atrasando as negociações de paz. Além disso, o governo russo afirmou ainda ter cumprido todos os acordos alcançados até agora no âmbito das negociações. “Aqui, ninguém está atrasando nada”, afirmou o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov.

Enquanto isso, o exército russo fez em junho os maiores avanços em território ucraniano desde novembro passado e acelerou o seu domínio pelo terceiro mês consecutivo, segundo dados do Instituto para o Estudo da Guerra dos EUA. As forças russas controlam atualmente, total ou parcialmente, três quartos da Ucrânia.

Além disso, hoje o comandante russo Leonid Pasechnik alegou que a região de Lugansk também está totalmente sob controle das tropas da Rússia. No entanto, as autoridades da Ucrânia ainda não confirmaram a informação.

Já a Administração Militar Regional de Sumy revelou que as tropas russas realizaram mais de 70 ataques com bombas em 28 localidades da região em 24 horas, que causou pelo menos, dois feridos.