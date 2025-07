Plano Safra: Planalto confirma 516,2 bi para agricultura empresarial

27.06.2023 - Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante cerimônia de lançamento do Plano Safra 2023/2024. Palácio do Planalto, Brasília - DF. Foto: Ricardo Stuckert/PR (Ricardo Stuckert)

O Plano Safra 2025/26 oferecerá na temporada que começa nesta terça-feira (1) um total de R$ 516,2 bilhões em financiamentos para médios e grandes produtores, 1,5% a mais do que a oferta de crédito na temporada 2024/25, de R$ 508,6 bilhões. Os valores haviam sido antecipados pelo Broadcast Agro em entrevista exclusiva com o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro. O Palácio do Planalto confirmou os números nesta terça em nota à imprensa e destacou que trata-se de um aumento de R$ 8 bilhões em recursos.

A cifra inclui os recursos de Cédulas de Produto Rural (CPRs) originadas de Letras de Crédito do Agronegócio (LCAs) com direcionamento obrigatório. O governo considera os recursos de CPRs no cálculo final em virtude da isenção fiscal das LCAs direcionadas para o crédito rural, portanto, possuem renúncia fiscal e subvenção do Executivo.

O Plano Safra 2025/26 será lançado às 11h desta terça em Brasília (DF), pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e pelo ministro da Agricultura, Carlos Fávaro.

Do montante total, serão disponibilizados R$ 414,7 bilhões para custeio e comercialização no Plano Safra 2025/26, 3,34% mais que na temporada passada (R$ 401,3 bilhões). Para as linhas de investimento, serão destinados R$ 101,5 bilhões, 5,41% menos que os R$ 107,3 bilhões da temporada passada.

O governo elevou as taxas de juros do Plano Safra 2025/26 empresarial entre 1,5 ponto porcentual e 2 pontos porcentuais, para 8,5% ao ano a 14% ao ano, entre as linhas de custeio e investimento, conforme antecipado pelo Broadcast Agro. No Plano Safra anterior, os juros oscilavam de 7% a 12%. O aumento dos juros foi considerado inevitável pelo governo diante da escalada da Selic que passou de 10,5% a 15% ao ano entre as safras.

O Pronamp (Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor) terá R$ 69,1 bilhões de recursos controlados com juros de 10% ao ano, frente aos R$ 65,23 bilhões disponibilizados na temporada passada. A ampliação de recursos para financiar médios produtores foi uma das prioridades do Ministério da Agricultura no Plano Safra atual.