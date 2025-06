Irã responde Trump e ironiza Israel após trégua: "Correu para o papai"

Abbas Araqchi (Amer Hilabi/AFP/Getty Images)

O governo iraniano respondeu com críticas e provocações às declarações recentes do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre a escalada militar entre Irã e Israel. O chanceler iraniano, Abbas Araqchi, usou as redes sociais nesta sexta-feira (27/6) para contestar as falas do republicano e, ao mesmo tempo, enviar um recado ao governo israelense, referindo-se ao país como alguém que “correu para o papai” em busca de proteção.

As reações iranianas surgem após a ofensiva militar que durou quase duas semanas e envolveu bombardeios norte-americanos contra instalações nucleares iranianas. Trump classificou a operação como uma “grande vitória” dos Estados Unidos e sugeriu que poderia ordenar novos ataques se houver continuidade no programa de enriquecimento de urânio do Irã.

“Se houver qualquer sinal de que o Irã está retomando o enriquecimento, não hesitarei em agir de novo”, afirmou Trump em coletiva na Casa Branca nesta sexta-feira (27/6). O presidente também disse que o líder supremo do Irã, aiatolá Ali Khamenei, teria mentido à população iraniana ao declarar que o país saiu vitorioso do conflito. Segundo ele, “a guerra terminou assim que lançamos as bombas”.

