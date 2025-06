Ministro de Israel irá aos EUA para reuniões sobre Irã e Gaza

As tratativas das conversações terão como foco central a situação no Irã e na Faixa de Gaza

Ministro dos Assuntos Estratégicos de Israel, Ron Dermer ( Andrew Caballero-Reynolds/AFP)

O ministro dos Assuntos Estratégicos de Israel, Ron Dermer, anunciou que viajará para Washington, na próxima segunda-feira, para uma série de reuniões na Casa Branca.

As tratativas das conversações terão como foco central a situação no Irã e na Faixa de Gaza.

De acordo com o site norte-americano Axios além dos temas regionais, Dermer também vai preparar a visita oficial do primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu aos Estados Unidos da América, prevista para o final do verão.

Enquanto isso, o ministro israelense da Defesa, Israel Katz, ordenou às Forças da Defesa de Israel (IDF) para prepararem um plano em relação ao Irã após a Guerra dos 12 dias.

Katz adiantou que o plano inclui a manutenção da superioridade aérea de Israel, assim como a prevenção do avanço nuclear e da produção de mísseis de Teerã. “Vamos agir para frustrar tais ameaças. A Operação Rising Lion foi apenas a antevisão de uma nova política israelense depois do ataque de 7 de outubro, a imunidade acabou”, disse.