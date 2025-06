EUA divulgam vídeo de bomba "antibunker" em funcionamento; veja

Teste feito com a bomba GBU-57, a mesma usada no complexo nuclear de Fordow, no Irã (Reprodução/YouTube)

O Departamento de Defesa dos Estados Unidos divulgou nesta quinta-feira (26/6) o vídeo que mostra ação de bomba “destruidora de bunkers” utilizada em ataque contra o Irã. As imagens são de teste feito com o armamento. A divulgação ocorreu em coletiva no Pentágono para reafirmar a magnitude do dano causado pela ofensiva norte-americana.

Nas imagens, é possível ver teste feito com a bomba GBU-57, a mesma usada no complexo nuclear de Fordow, no Irã. Lançada pelo bombardeiro B-2, ela perfura o solo e, segundos depois, explodem.

Estiveram presentes o secretário de defesa Pete Hegseth e o chefe do Estado-Maior Conjunto, general Dan Caine. Durante a fala, Hegseth criticou a imprensa pela repercussão dada ao relatório da Agência de Inteligência de Defesa (DIA, na sigla em inglês), vinculada ao próprio Departamento de Defesa, que afirma que o ataque atrasou o projeto nuclear do Irã em alguns meses, mas não o destruiu.

Hegseth voltou a afirmar que os EUA destruíram as instalações nucleares iranianas e descredibilizar o relatório defeito pelo órgão do próprio governo. “Há pouca confiança neste relatório em particular”, declarou. Segundo o secretário, a imprensa escolheu dar mais destaque ao relatório da Agência para prejudicar Trump.

“Vocês, e quero dizer especificamente vocês, a imprensa, especificamente vocês, o corpo de imprensa, porque vocês torcem tanto contra Trump, está no seu DNA e no seu sangue torcer contra Trump porque vocês não querem que ele tenha tanto sucesso, vocês têm que torcer contra a eficácia desses ataques”, disse.

Em seguida, o general Dan Caine apresentou as imagens do teste. Segundo o militar, todas as bombas lançadas em Fordow “foram exatamente para onde deveriam ir”. O chefe de departamento afirmou que a equipe não faz avaliações da “própria lição de casa”, o que cabe ao setor de inteligência, mas afirmou que os ataques foram bem sucedidos.

Ele alegou ainda que os pilotos que viram a arma em ação disseram ter presenciado a explosão “mais brilhante que já viram” e que “parecia literalmente a luz do dia". Outro militar teria dito ao general que a operação parecia o Super Bowl, final do campeonato de futebol americano mais importante do país, pela quantidade de pessoas envolvidas.

A coletiva também destacou ação de Donald Trump em reunião da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan). Na quarta-feira (25/6), após pressão estadunidense, o presidente conseguiu a aprovação de medida que prevê que os países-membros devem repassar 5% do Produto Interno Bruto (PIB) para as despesas com defesa e segurança em riscos de conflitos armados.

