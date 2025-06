Tribunal de Israel rejeita pedido de Netanyahu para adiar julgamento

Netanyahu irá depor no julgamento em que é acusado de corrupção

Primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu (RONEN ZVULUN/POOL/AFP)

Nesta sexta-feira (27), o tribunal distrital de Jerusalém rejeitou o pedido do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu para adiar o seu depoimento no julgamento em que é acusado de corrupção. O tribunal israelense considera que não existe qualquer fundamento ou justificativa detalhada que possa justificar o adiamento ou cancelamento das audiências.

Na véspera, o advogado de Netanyahu solicitou o adiamento das audiências, previstas de serem retomadas na próxima semana, alegando que o premiê precisa focar nas questões de segurança do país após a guerra de 12 dias com o Irã. “O primeiro-ministro é obrigado a dedicar todo o seu tempo e energia a abordar questões nacionais, diplomáticas e de segurança da maior importância", argumentou o advogado, Amit Hadad, no requerimento apresentado ao tribunal.

Netanyahu está sendo julgado em Israel sob acusações de suborno, fraude e abuso de confiança em três casos distintos. Num dos casos é acusado de receber ilicitamente presentes de luxo de empresários em troca de favores políticos, e em outro de tentar chegar a um acordo de troca de favores com Arnon Mozes, editor do jornal israelense Yedioth Ahronoth. No terceiro e mais agravante, o primeiro-ministro é acusado de favores regulatórios a gigante das telecomunicações Bezeq, cujo dono Shaul Elovitch também controlava o site de notícias Walla, em troca de uma cobertura de noticias positivas sobre si e a sua família.

Netanyahu nega qualquer irregularidade, alegando que as acusações são fabricadas e parte de uma tentativa política de afastá-lo do poder. Já o processo tem sido adiado constantemente desde que foi aberto, em maio de 2020, e tudo indica que não haverá veredicto pelo menos até ao próximo ano.

Enquanto isso, o presidente dos EUA, Donald Trump também apelou pelo cancelamento. "O julgamento de Bibi Netanyahu deveria ser CANCELADO, IMEDIATAMENTE, ou dado um Perdão a um Grande Herói, que tanto fez pelo Estado", disse Trump em sua rede social Truth Social.