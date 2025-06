Índia: partes de avião caíram sobre hotel de médicos recém-formados

Entre 50 e 60 pessoas estavam presentes no local para a hora do almoço no momento em que o avião caiu

Prédio onde o Boeing 787-8 Dreamliner caiu, que servia de alojamento para médicos residentes (Bhaskar)

Partes do avião da Air India com destino a Londres, que caiu na manhã desta quinta-feira (12/6), com 242 pessoas a bordo, atingiram um prédio que funcionava como alojamento para médicos residentes, afirma a imprensa local.

Após a colisão, a fachada do edifício pegou fogo e paredes e teto ruíram. Entre 50 e 60 pessoas estavam presentes no local para a hora do almoço. Ao menos seis corpos foram encontrados, até o momento.

O que se sabe até agora:

A aeronave do voo AI171, um Boeing 787-8 Dreamliner, caiu logo após a decolagem do aeroporto de Ahmedabad.

Ao todo, estavam na aeronave 230 passageiros e 12 tripulantes.

O avião enviou sinal de socorro antes da queda, mas perdeu contato com a torre de controle.

