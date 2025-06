Ministra da Indonésia lamenta acidente de brasileira: "Que seja o último"

Juliana Marins, de 26 anos, foi encontrada sem vida (Reprodução/Instagram)

A ministra do Turismo da Indonésia, Widiyanti Putri Wardhana, lamentou a morte da brasileira Juliana Marins, de 26 anos, que caiu em uma trilha no vulcão Rinjani, na Indonésia. Durante entrevista coletiva nessa quarta-feira (25/6), a ministra destacou que espera que o acidente com a jovem seja o último em pontos turísticos dos país. Equipes de resgate locais içaram o corpo de Juliana cinco dias depois do acidente.

“Esperamos sinceramente que este seja o último incidente. Nossa meta é atingir zero acidente em todos os destinos turísticos da Indonésia. Mesmo um único incidente pode impactar significativamente a imagem do nosso turismo aos olhos do mundo”, lamentou Widiyanti.

Widiyanti Putri Wardhana também se solidarizou com a família de Juliana, ressaltando que o governo local está em contato com a embaixada brasileira para fornecer informações precisas e transparentes. De acordo com a mídia local, o corpo de Juliana foi levado para um hospital para passar pelos devidos procedimentos legais.

