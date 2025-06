Trump elogia Irã e diz que são "ótimos negociantes e empresários"

Donald Trump afirmou ainda ser contra promover uma troca de regime no Irã pois a mudança "exige caos"

Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump (BRENDAN SMIALOWSKI/AFP)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, elogiou os iranianos nesta terça-feira (24/6), chamando-os de “ótimos negociantes” e “ótimos empresários”, ao afirmar que não tem interesse em promover uma mudança de regime no Irã.

“Eles devem ficar bem. Devem ser capazes de reconstruir e fazer um bom trabalho”, disse Trump a jornalistas durante o voo presidencial para a Holanda, onde participará de uma reunião da Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN).

As falas desta terça-feira marcam um tom mais moderado em relação ao pronunciamento feito no fim de semana, quando Trump chegou a levantar a hipótese de uma mudança de liderança no Irã.

