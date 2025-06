Trump anuncia cessar-fogo imediato entre Israel e Irã

O presidente dos EUA, Donald Trump, fala à imprensa no Salão Oval da Casa Branca, durante visita de membros do clube de futebol italiano Juventus a Washington, D.C., em 18 de junho de 2025. A Juventus enfrentará o Al-Ain, dos Emirados, pela Copa do Mundo de Clubes da FIFA de 2025, no Audi Field, em Washington, mais tarde. (Foto de Brendan SMIALOWSKI / AFP) ( AFP)