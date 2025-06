Irã prende europeu sob acusação de espionagem

Bandeira do Irã (Arquivo/AFP)

A Guarda Revolucionária Iraniana anunciou, nesta terça-feira (24), a prisão de um europeu acusado de espionar instalações “militares e sensíveis”.

“Um europeu foi preso pelas forças de segurança da organização de inteligência do Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica (CGRI)” no sul do Irã, indicou o site Sepahnews, coincidindo com o anúncio nesta terça-feira de uma frágil trégua entre o Irã e Israel após 12 dias de guerra.

A pessoa presa, cujo sexo e país de origem não foram especificados, "entrou no Irã como turista" e "coletou informações em instalações militares e sensíveis", segundo este site da Guarda Revolucionária.

Na véspera, as autoridades judiciais do Irão detiveram outro europeu na província de Hamadan, acusado de ser um “espião” a serviço de Israel, segundo a televisão estatal.

Esta pessoa, cujo gênero e nacionalidade também são desconhecidos, entrou no Irã "como turista" e tinha a "missão de estabelecer uma rede, coletar informações e sistemas desarticulares de armas e mísseis no Irã".

Desde o início da guerra entre Israel e o Irã, em 13 de junho, a mídia iraniana noticiou prisões semelhantes a supostos espiões em várias regiões do país.

As autoridades também anunciaram a execução de várias pessoas condenadas por colaborar com o Mossad, uma agência de inteligência externa de Israel.