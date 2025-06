Mídia dos EUA diz que Trump já aprovou planos de ataque contra o Irã

As informações foram divulgadas no Wall Street Journal

Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump (SAUL LOEB/AFP)

O Wall Street Journal publicou que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reportou aos seus conselheiros, que aprovou os planos de ataque contra o Irã.

Mas, segundo o jornal norte-americano, que cita fontes anônimas familiarizadas com as deliberações, o ataque ainda não ocorreu porque Trump adiou a decisão final para ver se o governo de Teerã desiste o programa nuclear.

Por outro lado, um membro do Ministério das Relações Exteriores do Irão revelou ao jornal New York Times, sob condição de anonimato, que o Irã aceitara a proposta de Trump para uma reunião entre ambas as partes em breve.

Enquanto isso, o líder russo Vladimir Putin revelou que tem estado em contato com Trump e com o governo israelense sobre o conflito no Irã e que acordou com Tela Aviv para garantir a segurança de cidadãos de nacionalidade russa que trabalham na central nuclear iraniana de Bushehr.