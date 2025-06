Líder do Irã afirma que não vai se render

A declaração do líder do Irã acontece depois de Donald Trump avaliar a possibilidade de um envolvimento direto na guerra

Líder supremo do Irã, ayatollah Ali Khamenei (KHAMENEI.IR/AFP)

Nesta quarta-feira (18), o líder supremo do Irã, Ali Khamenei, alertou para danos irreparáveis e consequências graves se os Estados Unidos participarem da guerra.

A declaração acontece depois do presidente norte-americano, Donald Trump, ter convocado o Conselho de Segurança Nacional dos EUA, afirmando que avalia a possibilidade de um envolvimento direto na guerra. Além de ainda ter determinado à "rendição incondicional" do regime de Teerã.

1 / 3 2 / 3 3 / 3 < >

Por sua vez, Khamenei disse hoje que o país não se vai render e que os iranianos não vão aceitar uma paz imposta pelo Ocidente. "Em nome do nobre Haidar, a batalha começa", disse o líder do Irã, se referindo ao primeiro sucessor do profeta Maomé, venerado pelos muçulmanos xiitas.

Enquanto isso, milhares de iranianos se deslocam de Teerã em direção a cidades no interior do país.

Já o exército de Israel comunicou ter atingido durante a noite uma fábrica de centrifugadores nucleares e várias instalações de fabricação de armas, no sexto dia de uma ofensiva aérea contra o Irã.

"O exército atacou uma instalação utilizada para fabricar centrifugadoras em Teerã, concebidas para permitir ao regime iraniano acelerar o seu programa de enriquecimento de urânio para fins militares", declarou o exército israelita em comunicado.

De acordo com o comunicado militar, também outra instalação que alegadamente produzia mísseis terra-ar destinados a abater aviões foi destruída.