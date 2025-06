Irã prepara mísseis para atacar bases dos EUA no Oriente Médio

O governo do Irã prepara mísseis e pode atacar instalações norte-americanas no Oriente Médio caso os EUA apoiem ofensiva israelense

A informação foi divulgada pelo The New York Times, nesta terça-feira (17/6) (JACK GUEZ / AFP)

O Irã está preparado para lançar ataques contra bases militares dos Estados Unidos no Oriente Médio caso Washington decida entrar diretamente na guerra ao lado de Israel. A informação foi divulgada pelo The New York Times, nesta terça-feira (17/6), com base em fontes ligadas à inteligência e à diplomacia da região.



Segundo o jornal norte-americano, Teerã já mobilizou mísseis e outros equipamentos bélicos e estaria pronto para iniciar os bombardeios por instalações norte-americanas localizadas no Iraque. Além disso, o Irã teria planos para atingir qualquer base dos EUA presente em países árabes, como forma de represália antecipada.

De acordo com autoridades estadunidenses ouvidas pela mídia internacional, não seriam necessários muitos preparativos para os ataques iranianos serem executados. As tropas dos Estados Unidos na região já foram colocadas em alerta máximo.

